Экс-футболист «Спартака» рассказал о памятной встрече с Месси

Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде рассказал о памятной встрече с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Это случилось на «Камп Ноу». Месси подошёл ко мне в подтрибунном помещении и спросил: «Как дела, Чако?» Я был потрясён: не подозревал, что он знает о моём существовании», — цитирует Инсаурральде Prensa Futbol.

По его словам, после матча он обменялся с Месси футболками и звёздный нападающий даже проводил его до раздевалки, так как Инсаурральде пообещал одну футболку другому игроку «Барселоны» — Хавьеру Маскерано.

Инсаурральде выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет по версии FourFourTwo.