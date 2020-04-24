Экс-футболист «Спартака» рассказал о памятной встрече с Месси

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Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде рассказал о памятной встрече с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.
Экс-футболист «Спартака» рассказал о памятной встрече с Месси
  • Reuters

«Это случилось на «Камп Ноу». Месси подошёл ко мне в подтрибунном помещении и спросил: «Как дела, Чако?» Я был потрясён: не подозревал, что он знает о моём существовании», — цитирует Инсаурральде Prensa Futbol.

По его словам, после матча он обменялся с Месси футболками и звёздный нападающий даже проводил его до раздевалки, так как Инсаурральде пообещал одну футболку другому игроку «Барселоны» — Хавьеру Маскерано.

Инсаурральде выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год. 

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет по версии FourFourTwo.

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