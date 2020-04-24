Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет по версии FourFourTwo
- Reuters
Рейтинг опубликован на сайте издания.
Второе место занял нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Тройку лучших же замкнул экс-хавбек «Ювентуса», испанского «Реала» и национальной команды Франции Зинедин Зидан, который ныне тренирует коллектив из Мадрида.
Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона.
Ранее экс-футболист «Интера» сравнил Месси и Диего Марадону.