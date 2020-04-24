Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет по версии FourFourTwo

Короткая ссылка
Форвард испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo.
Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет по версии FourFourTwo
  • Reuters

Рейтинг опубликован на сайте издания.

Второе место занял нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Тройку лучших же замкнул экс-хавбек «Ювентуса», испанского «Реала» и национальной команды Франции Зинедин Зидан, который ныне тренирует коллектив из Мадрида.

Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона.

Ранее экс-футболист «Интера» сравнил Месси и Диего Марадону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить