Талалаев ответил на критику Кикнадзе по поводу смерти Самохвалова
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«Ещё раз выражаю соболезнования семье Иннокентия. Удивлён неадекватному высказыванию гендиректора «Локомотива» в адрес людей, честно сказавших правду о трагедии. Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить», — цитирует Талалаева «Чемпионат».
20 апреля воспитанник «Локомотива» скончался в возрасте 22 лет после того, как плохо почувствовал себя на пробежке. 23 апреля его похоронили на Востряковском кладбище.
Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что удивлён реакцией Кикнадзе на его слова о смерти Самохвалова.