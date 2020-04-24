Талалаев ответил на критику Кикнадзе по поводу смерти Самохвалова

Российский тренер Андрей Талалаев ответил на критику генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе после его заявления по поводу смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«Ещё раз выражаю соболезнования семье Иннокентия. Удивлён неадекватному высказыванию гендиректора «Локомотива» в адрес людей, честно сказавших правду о трагедии. Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

20 апреля воспитанник «Локомотива» скончался в возрасте 22 лет после того, как плохо почувствовал себя на пробежке. 23 апреля его похоронили на Востряковском кладбище.

Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что удивлён реакцией Кикнадзе на его слова о смерти Самохвалова.