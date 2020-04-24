«Локомотив» показал, как Крыховяк выбрался из дома во время пандемии

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Московский футбольный клуб «Локомотив» опубликовал видео, на котором видно, как полузащитник команды Гжегож Крыховяк едет на машине по городу во время режима самоизоляции.
«Локомотив» показал, как Крыховяк выбрался из дома во время пандемии
  • РИА Новости

На видео, опубликованном в Instagram «Локомотива», игрок сидит за рулём в маске и перчатках.

«Если во время самоизоляции вам всё же необходимо выбраться в город, то следуйте нескольким простым правилам, как Гжегож Крыховяк. Получите пропуск, наденьте маску и перчатки, не забудьте о хорошем настроении», — говорится в сообщении.

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