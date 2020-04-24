«Локомотив» показал, как Крыховяк выбрался из дома во время пандемии
- РИА Новости
На видео, опубликованном в Instagram «Локомотива», игрок сидит за рулём в маске и перчатках.
«Если во время самоизоляции вам всё же необходимо выбраться в город, то следуйте нескольким простым правилам, как Гжегож Крыховяк. Получите пропуск, наденьте маску и перчатки, не забудьте о хорошем настроении», — говорится в сообщении.
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