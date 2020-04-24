В ДЮСШ Осинников сообщили о приостановке процесса выплат за воспитание Головина

Александр Ильс, директор детско-юношеской спортивной школы города Осинники в Кемеровской области, где в детстве числился полузащитник французского «Монако» Александр Головин, заявил, что процесс выплат за воспитание футболиста приостановлен из-за пандемии.

«Идёт ли процесс выплат в период пандемии? Всё затихло. История пока не закончилась. На данный момент вопросы никто не задаёт. Надо узнавать в РФС, как всё это идёт. Все документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Пусть там уже решают», — приводит слова Ильса РИА Новости.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за €30 млн. ДЮСШ в Осинниках должна получить 0,75% от трансфера в качестве солидарной выплаты.

В текущем сезоне Головин сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Головин рассказал, как проходит его самоизоляция в Калтане.