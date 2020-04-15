Головин рассказал, как проходит его самоизоляция в Калтане

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что практически не покидает стены родного дома в Калтане во время пандемии коронавируса.

«Две недели обязательного карантина, которые положены всем приехавшим в Россию из других стран, уже прошли. Однако я всё равно практически не выхожу из дома, соблюдаю режим самоизоляции. Думаю, сейчас все приблизительно одинаково проводят свободное время. Естественно, я стараюсь поддерживать форму в домашних условиях. Каждый игрок «Монако» получил довольно обширную программу занятий. Надеюсь, что через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, а пока работаю в соответствии с этим планом», — цитирует Головина Sport24.

Чемпионат Франции, как и большинство других спортивных соревнований, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Андерлехт» тайно возобновил тренировки.