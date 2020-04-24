Сухой признался, что не связывается со спиртным после матчей

Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой заявил, что не употребляет алкоголь даже после матчей.

«Я не связываюсь со спиртным. Если усугубить это состояние опьянением, потом будет ещё хуже, и процесс только затянется. А цикл восстановления и подготовки к следующей игре ни в коем случае нарушать нельзя. Если сделать это, просто не сможешь судить в следующем туре», — сказал Сухой в интервью RT.

По его словам, он снимает напряжение с помощью бани, бассейна, кроссов и растяжек.

«Психологически восстанавливаюсь рядом с семьёй, но им со мной непросто. После игры ты опустошён и раздражён. Этот этап проходят не только судьи, но футболисты и даже тренеры. Они ведь тоже получают сильное нервное истощение, на наставниках лежит большая нагрузка», — заявил Сухой.

Ранее Сухой рассказал, кто из футболистов всегда благодарит судей после матчей, вне зависимости от наличия ошибок.