Сухой признался, что не связывается со спиртным после матчей
- РИА Новости
«Я не связываюсь со спиртным. Если усугубить это состояние опьянением, потом будет ещё хуже, и процесс только затянется. А цикл восстановления и подготовки к следующей игре ни в коем случае нарушать нельзя. Если сделать это, просто не сможешь судить в следующем туре», — сказал Сухой в интервью RT.
По его словам, он снимает напряжение с помощью бани, бассейна, кроссов и растяжек.
«Психологически восстанавливаюсь рядом с семьёй, но им со мной непросто. После игры ты опустошён и раздражён. Этот этап проходят не только судьи, но футболисты и даже тренеры. Они ведь тоже получают сильное нервное истощение, на наставниках лежит большая нагрузка», — заявил Сухой.
Ранее Сухой рассказал, кто из футболистов всегда благодарит судей после матчей, вне зависимости от наличия ошибок.