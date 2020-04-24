Российский хайдайвер признался, что работает грузчиком во время пандемии

Короткая ссылка
Призёр чемпионата мира в хайдайвинге россиянин Артём Сильченко рассказал, что был вынужден пойти работать грузчиком из-за пандемии коронавируса.
Российский хайдайвер признался, что работает грузчиком во время пандемии
  • РИА Новости

«Пока нет соревнований, работаю грузчиком. Почему нет? Нет плохих работ. Эта работа требует физических усилий. Надо на что-то кормить семью. Форму поддерживаю как могу, но всё это совмещаю с работой. Тяжёлые времена требуют тяжёлых решений. Меня сняли с зарплаты в сборной России, а семья должна как-то жить, и я должен работать», — цитирует Сильченко РИА Новости.

Он подчеркнул, что нормально относится к снятию с зарплаты в сборной, учитывая, что в прошлом году он не показывал хороших результатов. Он также уверен, что есть множество людей, которым тяжелее, чем ему.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал, как заболевание коронавирусом может повлиять на спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить