Российский хайдайвер признался, что работает грузчиком во время пандемии

Призёр чемпионата мира в хайдайвинге россиянин Артём Сильченко рассказал, что был вынужден пойти работать грузчиком из-за пандемии коронавируса.

«Пока нет соревнований, работаю грузчиком. Почему нет? Нет плохих работ. Эта работа требует физических усилий. Надо на что-то кормить семью. Форму поддерживаю как могу, но всё это совмещаю с работой. Тяжёлые времена требуют тяжёлых решений. Меня сняли с зарплаты в сборной России, а семья должна как-то жить, и я должен работать», — цитирует Сильченко РИА Новости.

Он подчеркнул, что нормально относится к снятию с зарплаты в сборной, учитывая, что в прошлом году он не показывал хороших результатов. Он также уверен, что есть множество людей, которым тяжелее, чем ему.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал, как заболевание коронавирусом может повлиять на спортсменов.