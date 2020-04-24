СМИ: «Барселона» готова платить Неймару около €20 млн в год
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Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Проблема заключается в том, что для Неймара в парижском клубе более выгодные условия, так как там он получает €52 млн с учётом бонусов.
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. За каталонский клуб бразилец провёл 186 встреч и записал на свой счёт 105 забитых мячей. В нынешнем сезоне за ПСЖ он сыграл 22 матча, отметился 18 голами и десятью результативными передачами.
Ранее главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказал мнение о возможном возвращении в клуб бразильского нападающего Неймара.