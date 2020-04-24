Шестёркин: во Флориде можно спокойно перемещаться, несмотря на коронавирус

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в США.

«Люди во Флориде держат дистанцию. Но нет такого, что ты выходишь на улицу и тебя кто-то остановит, выпишет штраф за отсутствие пропуска. Ты спокойно можешь перемещаться. Мы до магазина ездим. Ничего особенного», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.

При этом он отметил, что в Нью-Йорке ситуация является тревожной, хотя он и узнаёт об этом в основном от агента, так как сам старается избегать негативной информации.

Сезон НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее Шестёркин рассказал, как тренируется во время самоизоляции.