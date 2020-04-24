Шестёркин рассказал, как тренируется во время самоизоляции

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о своих тренировках во время самоизоляции в связи с коронавирусом.

«Заставляю себя бегать. Не очень это люблю с детства. Нет смысла покупать велосипед. Если бы своё жилье было, то да. А так утром выхожу на пробежку в зависимости от дня недели. У меня всё расписано. Бегаю от 20 до 40 минут. Потом уже занимаюсь дома — отжимания, приседания, выпады, статика, пресс, спина», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Он также отметил, что ему в целом комфортно находиться дома и он находит себе занятия.

Сезон НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признался, что пытался улететь в Россию во время пандемии.