Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признался, что пытался улететь в Россию во время пандемии
- Reuters
«Я сейчас нахожусь во Флориде. Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в Нью-Йорке оказался самый эпицентр. Мы хотели сначала в Россию улететь, но не получилось», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.
Он отметил, что было принято решение снять дом во Флориде, так как в Нью-Йорке его семья жила в маленькой квартире и приходилось чаще контактировать с людьми.
Сезон НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, был прерван из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что владелец клубов «Никс» и «Рейнджерс» выздоровел после коронавируса.