Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признался, что пытался улететь в Россию во время пандемии

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признался, что пытался улететь на родину во время пандемии коронавируса.
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признался, что пытался улететь в Россию во время пандемии
  • Reuters

«Я сейчас нахожусь во Флориде. Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в Нью-Йорке оказался самый эпицентр. Мы хотели сначала в Россию улететь, но не получилось», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что было принято решение снять дом во Флориде, так как в Нью-Йорке его семья жила в маленькой квартире и приходилось чаще контактировать с людьми.

Сезон НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что владелец клубов «Никс» и «Рейнджерс» выздоровел после коронавируса.

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