Лунёв рассказал, как требовал извинений за клевету от журналиста

Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о своём отношении к СМИ и вспомнил, как требовал извинений за клевету от одного из журналистов.

«Никакие спортивные СМИ не читаю. Вспомним октябрь-ноябрь. Вот я одно время плохо играл, а потом ещё и травму получил. Перестал тренироваться, лечился. Журналисты спрашивали у Семака про меня, и он отвечал, что пока непонятно с операцией», — сказал игрок в программе «Разговор PRO» на YouTube.

По его словам, тогда было совершенно непонятно, когда он восстановится, а потом он прочитал в одном из материалов, что он якобы не готовится к матчу Лиги чемпионов из-за проблем с алкоголем.

«Два дня помусолил эту тему, думал, что делать. Мне посоветовали не отвечать на бред. А у меня такие мысли были: сейчас оставлю одних, потом вторые пойдут, третьи. В итоге мне помог друг — нашёл контакт человека из этой газеты, выпустившей про меня материал. Я звоню и говорю: «Вы откуда вообще это берёте? Вы хоть знаете, что у меня происходит, что я делаю?» — рассказал Лунёв.

Он подчеркнул, что тогда ему представитель СМИ признался, что его догадки о непопадании спортсмена в состав были основаны на истории со скандалом в аэропорту, которая случилась за полгода до этого. Тем не менее после этого журналист спросил у игрока, почему он не играет на самом деле.

«Я ему: «Всё с тобой понятно. Зачем я ещё что-то рассказывать буду? Расскажу всё при одном условии — если с утра выложишь официальные извинения за клевету, порочащую мою репутацию». Он говорит: «Хорошо, Андрюха. Завтра тебе наберу, всё расскажешь». И чудак вообще после этого пропал с радаров», — добавил спортсмен.

В нынешнем сезоне Лунёв сыграл 17 матчей в составе «Зенита», в которых пропустил 11 мячей, в восьми играх он отстоял на ноль. На счету голкипера также семь матчей в составе сборной России.

Ранее Лунёв заявил, что презирает президентов США времён холодной войны.