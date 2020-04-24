Футболист Лунёв заявил, что презирает президентов США времён холодной войны

Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунёв рассказал, кто из исторических личностей вызывает у него больше всего негативных эмоций.

«Больше всего презираю президентов США времён холодной войны. У меня они вызывают антипатию. Также вызывают негатив люди, которые продали СССР как раз американцам. Просто взяли и отдали. Вот они у меня вызывают негативные чувства», — сказал Лунёв в программе «Разговор PRO» на YouTube.

В нынешнем сезоне Лунёв сыграл 17 матчей в составе «Зенита», в которых пропустил 11 мячей, в восьми играх он отстоял на ноль. На счету голкипера также семь матчей в составе сборной России.

Ранее Лунёв рассказал о мечте сыграть в европейском топ-чемпионате.