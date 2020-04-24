Голкипер «Зенита» Лунёв рассказал о мечте сыграть в европейском топ-чемпионате

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Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунёв признался, что мечтает когда-нибудь перейти в топовый футбольный клуб европейского чемпионата.
Голкипер «Зенита» Лунёв рассказал о мечте сыграть в европейском топ-чемпионате
  • РИА Новости

«У меня есть детская мечта — играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому», — сказал Лунёв в программе «Разговор PRO» на YouTube. 

По его словам, он будет максимально стараться, чтобы зацепиться за любой шанс поиграть в Европе. При этом он отметил, что ценит тот факт, что ему удалось достичь уровня одной сильнейших команды России.

«Надеюсь, что ещё что-то впереди. На данный момент доволен карьерой, но не доволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее», — добавил Лунёв.

В нынешнем сезоне Лунёв сыграл 17 матчей в составе «Зенита», в которых пропустил 11 мячей. Кроме того, в восьми играх он отстоял на ноль.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение о находящемся в аренде «Сочи» форварде команды Александре Кокорине.

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