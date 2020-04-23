Джикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, против кого ему было тяжелее всего играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Из тех, против кого я играл, это Кокорин. Со Смоловым тоже тяжело. А третий… Понятно, что с Дзюбой трудно, он силён в штрафной. Но на первое место я поставлю Кокорина», — заявил Джикия в общении с комментатором Нобелем Арустамяном в прямом эфире Instagram.

В текущем сезоне Кокорин провёл четыре игры за ФК «Сочи», в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. Первую часть сезона 29-летний форвард пропустил из-за тюремного срока, полученного за участие в серии потасовок в центре Москвы, случившихся в октябре 2018 года.

Ранее Джикия выразил мнение, что за 40—45 дней можно доиграть чемпионат РПЛ.