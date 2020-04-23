Шипулин заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы СБР

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Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что не претендует на должность главы Союза биатлонистов России (СБР).
Шипулин заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы СБР
  • © Владислав Белогруд
  • РИА Новости

«Сейчас не лучшее время для того, чтобы совершать революцию в биатлоне. Нам всем необходимо думать о том, как минимизировать последствия пандемии коронавируса. Тем не менее решение о проведении конференции принято правлением в рамках устава, значит, в федерации посчитали этот шаг необходимой мерой. Я не собираюсь участвовать в выборах президента СБР. Не хочу сидеть на двух стульях, потому такой вариант даже не рассматриваю. Сейчас я полностью сконцентрирован на своей работе в Госдуме», — сказал Шипулин журналистам.

23 апреля правление СБР приняло решение о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой может быть выбран новый глава организации вместо Владимира Драчёва.

Ранее Ярошенко назвал оскорблением слова Драчёва в адрес Королькевича и Кабукова.

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