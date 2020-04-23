Агент: Швед хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА

Обрад Фимич, агент защитника сборной России Алексея Шведа, сообщил, что его клиент хочет посмотреть на варианты с клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Впервые за много лет Алексей Швед станет свободным агентом. До начала пандемии мы обсуждали новый контракт с «Химками». Они сказали, что хотят сохранить Алексея в своём составе. Но ещё два клуба Евролиги не из России проявляют интерес к Шведу. Он хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА. Пока мы ждём момента, когда ситуация успокоится. Лишь после этого будут уже приниматься какие-либо решения», — цитирует Фимича Sportando.

31-летний баскетболист уже выступал в НБА с 2012 по 2015 год.

Ранее Кириленко выразил уверенность в том, что НБА и Евролига доиграют сезон, несмотря на коронавирус.