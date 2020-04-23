Агент: Швед хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА

Короткая ссылка
Обрад Фимич, агент защитника сборной России Алексея Шведа, сообщил, что его клиент хочет посмотреть на варианты с клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Агент: Швед хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Впервые за много лет Алексей Швед станет свободным агентом. До начала пандемии мы обсуждали новый контракт с «Химками». Они сказали, что хотят сохранить Алексея в своём составе. Но ещё два клуба Евролиги не из России проявляют интерес к Шведу. Он хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА. Пока мы ждём момента, когда ситуация успокоится. Лишь после этого будут уже приниматься какие-либо решения», — цитирует Фимича Sportando

31-летний баскетболист уже выступал в НБА с 2012 по 2015 год.

Ранее Кириленко выразил уверенность в том, что НБА и Евролига доиграют сезон, несмотря на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить