Агент: Швед хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА
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- РИА Новости
«Впервые за много лет Алексей Швед станет свободным агентом. До начала пандемии мы обсуждали новый контракт с «Химками». Они сказали, что хотят сохранить Алексея в своём составе. Но ещё два клуба Евролиги не из России проявляют интерес к Шведу. Он хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА. Пока мы ждём момента, когда ситуация успокоится. Лишь после этого будут уже приниматься какие-либо решения», — цитирует Фимича Sportando.
31-летний баскетболист уже выступал в НБА с 2012 по 2015 год.
Ранее Кириленко выразил уверенность в том, что НБА и Евролига доиграют сезон, несмотря на коронавирус.