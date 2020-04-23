Кириленко верит, что НБА и Евролига доиграют сезон, несмотря на коронавирус

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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что приостановленные из-за пандемии розыгрыши Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиги будут доиграны.
Кириленко верит, что НБА и Евролига доиграют сезон, несмотря на коронавирус
  • Reuters

«Верю в продолжение сезонов НБА и Евролиги. Почему нет? Единственное, когда закончится карантин, нужно будет порядка месяца, чтобы войти в игровую форму», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

НБА и Евролига, как и большинство спортивных соревнований в мире, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. В НБА успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. В Евролиге осталось провести пять туров регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Кириленко ожидает серьёзных последствий пандемии для российского баскетбола.

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