Кириленко ожидает серьёзных последствий пандемии для российского баскетбола

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о возможных последствиях пандемии коронавируса для российского баскетбола.

«Для многих клубов это будет сложная ситуация, очень сложная ситуация. РФБ готовит комплекс мер на следующий сезон, чтобы облегчить жизнь клубам. Но в любом случае экономические проблемы будут серьёзные, я боюсь, что многим клубам даже просто выжить в этих условиях будет очень сложно», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

Он отметил, что 98% клубов финансируются из региональных бюджетов, а в сложившейся ситуации регионам будет в принципе не до спорта.

«Выживать клубам будет сложно, к этому нужно быть готовым», — добавил глава РФБ.

Баскетбольный сезон в России был приостановлен из-за пандемии коронавируса, многие чемпионаты, в частности Единая лига ВТБ, были окончательно завершены.

Ранее сообщалось, что в Единой лиге ВТБ рассказали об убытках из-за коронавируса.