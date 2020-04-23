Кириленко ожидает серьёзных последствий пандемии для российского баскетбола

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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о возможных последствиях пандемии коронавируса для российского баскетбола.
Кириленко ожидает серьёзных последствий пандемии для российского баскетбола
  • РИА Новости

«Для многих клубов это будет сложная ситуация, очень сложная ситуация. РФБ готовит комплекс мер на следующий сезон, чтобы облегчить жизнь клубам. Но в любом случае экономические проблемы будут серьёзные, я боюсь, что многим клубам даже просто выжить в этих условиях будет очень сложно», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

Он отметил, что 98% клубов финансируются из региональных бюджетов, а в сложившейся ситуации регионам будет в принципе не до спорта.

«Выживать клубам будет сложно, к этому нужно быть готовым», — добавил глава РФБ.

Баскетбольный сезон в России был приостановлен из-за пандемии коронавируса, многие чемпионаты, в частности Единая лига ВТБ, были окончательно завершены.

Ранее сообщалось, что в Единой лиге ВТБ рассказали об убытках из-за коронавируса.

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