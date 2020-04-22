В Единой лиге ВТБ рассказали об убытках из-за коронавируса

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин призналась, что из-за пандемии коронавируса организация теряет десятки миллионов рублей.

«Сейчас мы однозначно теряем деньги, десятки миллионов рублей. Это относится к нашим диджитал-правам. Компания Lagardere оплачивает определённое количество матчей, которое мы не провели в этом сезоне», — приводит РИА Новости слова Корстин.

По её словам, выплаты со стороны других компаний временно приостановлены, при этом руководство Единой лиги ВТБ работает над тем, чтобы некоторые обязательства по контрактам были перенесены на следующий чемпионат.

По словам Корстин, в плане отношений со спонсорами наибольшие опасения вызывает следующий сезон. Из-за сложной экономической ситуации многие организации вынужденно отказываются от спонсорских контрактов.

Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ сократит зарплаты сотрудникам на треть.