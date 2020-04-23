Чемпионка UFC Шевченко сломала актрисе Берри несколько костей во время съёмок фильма

Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Холли Берри рассказала о съёмках фильма о смешанных единоборствах, в одной из сцен которого ей пришлось драться с чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентиной Шевченко.

«Я дралась с чемпионкой UFC, она била меня по-настоящему. Мне приходилось принимать её удары ногами, так что она сломала мне пару костей. Валентина невероятная. Я ни за что бы не смогла найти лучшего учителя и партнёра по съёмкам. Рефери нашего боя играл настоящий судья. Он говорил: «Мне казалось, что бой настоящий». Я не обиделась на Валентину за травмы. Всё нормально. Я всегда получаю травмы. Когда сам выполняешь все трюки, то приходится терпеть боль», — приводит слова Берри MMA Junkie.

На профессиональном уровне Шевченко одержала 22 победы и потерпела два поражения.

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