Тактаров: в Дагестане надо будет встретиться с Нурмагомедовым

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Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил о желании встретиться с действующим чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Тактаров: в Дагестане надо будет встретиться с Нурмагомедовым
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«С Кавказом у меня ничего, решим вопрос. Я думаю, что поеду. В Дагестане ещё надо будет с Хабибом встретиться. Он реально понимает, что если я буду в его углу, то у него точно будут победы и ему нечего будет бояться с Макгрегором выступать. Тем более я знаю, что нужно делать. Деньги я не возьму, славы мне тоже не надо. Это всё у меня есть», — заявил Тактаров в прямом эфире в своём Instagram.

Между Тактаровым и Нурмагомедовым существует конфликт относительно права называться первым российским чемпионом UFC. Экс-боец также позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес жителей Кавказа.

Ранее сообщалось, за что Емельяненко ополчился на Тактарова.

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