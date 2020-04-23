Тактаров: в Дагестане надо будет встретиться с Нурмагомедовым

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил о желании встретиться с действующим чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«С Кавказом у меня ничего, решим вопрос. Я думаю, что поеду. В Дагестане ещё надо будет с Хабибом встретиться. Он реально понимает, что если я буду в его углу, то у него точно будут победы и ему нечего будет бояться с Макгрегором выступать. Тем более я знаю, что нужно делать. Деньги я не возьму, славы мне тоже не надо. Это всё у меня есть», — заявил Тактаров в прямом эфире в своём Instagram.

Между Тактаровым и Нурмагомедовым существует конфликт относительно права называться первым российским чемпионом UFC. Экс-боец также позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес жителей Кавказа.

Ранее сообщалось, за что Емельяненко ополчился на Тактарова.