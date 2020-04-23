Гэтжи: Нурмагомедов должен стараться прикончить меня, иначе я перестану его уважать
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«После того как на меня наденут этот пояс, я не остановлюсь. Это будет лишь ещё один шаг к вершине. Я не буду считать себя настоящим чемпионом UFC. Побью Фергюсона, а в следующем поединке встречусь с Нурмагомедовым. Я здесь для того, чтобы стать лучшим легковесом в мире. Он должен стараться по-максимуму и пытаться прикончить меня, а иначе я перестану его уважать», — цитирует Гэтжи MMA Mania.
В следующем поединке американец встретится со своим соотечественником Тони Фергюсоном. Бой будет проходить за титул временного чемпиона в лёгком весе. Победитель схватки получит возможность встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее тренер Нурмагомедова объяснил, почему хочет победы Фергюсона в бою с Гэтжи.