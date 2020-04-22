Тренер Нурмагомедова объяснил, почему хочет победы Фергюсона в бою с Гэтжи

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, хотел бы в перспективе всё же увидеть бой своего подопечного с американцем Тони Фергюсоном.

«Ожидаю, что Тони победит, тогда они с Нурмагомедовым снова узнают дату боя. Надеюсь, это будет в Абу-Даби в сентябре и что ни с кем из них больше ничего не случится. Тогда мы увидим величайший поединок в истории лёгкой весовой категории UFC. Что будет, если Гэтжи выиграет у Фергюсона? В таком случае Хабиб и Тони могут никогда не встретиться. Нурмагомедов будет драться с Гэтжи», — заявил Мендес на своём YouTube-канале.

Победитель поединка между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который запланирован на 9 мая, станет следующим соперником Нурмагомедова. Бой россиянина с Фергюсоном срывался уже пять раз по различным причинам.

Ранее тренер Нурмагомедова допустил, что боец может перейти в среднюю весовую категорию.