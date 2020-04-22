Тренер Нурмагомедова не исключает, что боец может перейти в среднюю весовую категорию

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, не исключает, что его подопечный может драться и в среднем весе.
Тренер Нурмагомедова не исключает, что боец может перейти в среднюю весовую категорию
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Хабиб проявил бы себя потрясающе. Вопрос лишь в том, захочет ли он этого, решится ли так поступить. Но он мог бы проявить себя великолепно. Считаю, он способен драться в 185 фунтах — да, вот настолько он хорош. Он силён не только физически. Многие недооценивают, насколько он умелый боец», — сказал Мендес на своём YouTube-канале.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Он завоевал чемпионство UFC в лёгком весе в апреле 2018 года и провёл с тех пор две защиты титула.

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