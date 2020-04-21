Ян считает, что UFC не хочет иметь двух российских чемпионов

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян высказал недоумение в связи с тем, что ему не дали поединок с чемпионом организации в легчайшем весе Генри Сехудо после того, как его оппонент Жозе Алду снялся с боя из-за проблем с рабочей визой.
Ян считает, что UFC не хочет иметь двух российских чемпионов
  • Reuters

«В такие моменты UFC меня расстраивает. Почему бой не дали мне? Возможно, потому что я не из Америки. Может быть, всё потому, что я не нахожусь в США. Может, меня боятся. Или не хотят, чтобы ещё один боец из России получил шанс завоевать титул. Может быть, в UFC не хотят двух российских чемпионов? Мне непонятно, почему бой отдали Крузу. Платных подписок этот поединок не продаст», — приводит слова Яна MMA Fighting.

Соперником Генри Сехудо станет экс-чемпион организации Доминик Круз, который не выступал с 2016 года.

В настоящее время единственным российским чемпионом UFC является Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов заявил, что команда — одна из основных причин его успеха.

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