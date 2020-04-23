Глава СБР Драчёв: обидно за российский биатлон

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв допустил, что созыв внеочередной отчётно-выборной конференции может быть связан с его позицией по вопросу назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами женской и мужской сборных команд.
Глава СБР Драчёв: обидно за российский биатлон
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Всё возможно. К сожалению, правды никто не любит. Они пытаются притащить людей, которые уже не раз приходили. В этой ситуации обидно за российский биатлон», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Ещё до заседания правления СБР, на котором был определён состав тренерского штаба сборной, Драчёв неоднократно открыто высказывался против назначения Королькевича и Кабукова в национальную команду.

Ранее сообщалось, что Драчёв назвал нелегитимным решение о проведении внеочередных выборов главы СБР.

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