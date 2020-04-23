Тихонов поддерживает решение о проведении внеочередных выборов главы СБР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал решение правления организации о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.
Тихонов поддерживает решение о проведении внеочередных выборов главы СБР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я считаю решение правления о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции единственно правильным решением. Они наконец-то поняли, что уже являются никем. Другого выхода я уже не вижу, потому что все ведущие регионы категорически против всей этой бригады, я по-другому не могу их назвать. Я имею в виду всех людей из команды Драчёва и Польховского», — приводит слова Тихонова ТАСС.

53-летний Владимир Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года. 

В начале апреля тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущих заседаниях правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее сообщалось, что Драчёв удивлён решением провести внеочередные выборы главы СБР.

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