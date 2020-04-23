Драчёв удивлён решением провести внеочередные выборы главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение правления организации о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.

«У нас по плану не было никаких запланированных заседаний, тем более сегодня. Правление было запланировано на 27 апреля, очень сильно удивлён, потому что надо работать, а не конференции проводить. У нас много других дел, первый раз об этом слышу. Буду спрашивать, в чём дело, видимо, кто-то внутри правления провёл своё правление», — приводит слова Драчёва ТАСС.

53-летний функционер возглавляет СБР с мая 2018 года.

В начале апреля тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущих заседаниях правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее сообщалось, что СБР проведёт досрочные выборы президента организации.