Шлеменко заявил, что не намерен проводить бой с Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, что не планирует поводить поединок со своим соотечественником Александром Емельяненко.
Шлеменко заявил, что не намерен проводить бой с Емельяненко
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«Когда я позвонил Александру, мы расстались в очень хороших отношениях. Он принёс извинения за всё то, чем он мог меня обидеть. Но меня он на самом деле ничем не обидел. Я не считаю, что он сказал в мой адрес что-то жёсткое и недопустимое, тем более он всё объяснил и принёс извинения», — рассказал Шлеменко ТАСС.

Он отметил, что при определённых обстоятельствах бой возможен.

«Хотя сомневаюсь, что он к этому готов. Александру есть с кем подраться, там целая очередь. Афиша Емельяненко — Шлеменко — самая громкая для России, но в мои планы бой с Александром не входит», — добавил 35-летний боец.

В конце марта бойцы обсуждали возможность проведения боя, высказываясь в адрес друг друга через СМИ и соцсети.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счёту Шлеменко 59 побед, 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко заявил, что из-за коронавируса у него сорвался контракт с UFC.

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