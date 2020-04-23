Шлеменко заявил, что из-за коронавируса у него сорвался контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, что из-за пандемии коронавируса у него сорвалось подписание контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Мои планы слегка спутал коронавирус. Я в этом году собирался дебютировать в UFC. Мой бой в RCC был намечен на апрель, дальше стояли определённые планы. К осени я имел бы всё, чтобы попасть в UFC», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

Он отметил, что понимал, что, несмотря на свой опыт, в UFC ему предстояло бы пройти определённый испытательный срок.

«Это может быть один бой или два, будет зависеть от качества поединков», — добавил боец.

В общей сложности в активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах.

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