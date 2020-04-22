Фомин ответил, планирует ли UFC открыть Институт подготовки в России

Глава отдела науки UFC Performance Institute (PI) Роман Фомин ответил, планирует ли промоушен открыть Институт подготовки на территории России.

«На данный момент промоушен рассматривает несколько стран, Россия определённо находится в их числе. Учитывая традиции отечественного ММА и количество поклонников, мы бы хотели способствовать развитию спорта здесь. У нас глобальные амбиции. В июне 2019 года мы открыли UFC PI в Шанхае и планируем развиваться дальше», — заявил Фомин в интервью RT.

Ранее он ответил, можно ли отнести действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова к числу генетически одарённых спортсменов.