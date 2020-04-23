Овечкин и Гретцки собрали более $40 тысяч пожертвований на борьбу с коронавирусом

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки сыграли в виртуальный хоккей и собрали более $40 тыс., которые передадут на борьбу с коронавирусом.
Овечкин и Гретцки собрали более $40 тысяч пожертвований на борьбу с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Виртуальное противостояние, состоявшее из двух игр, завершилось вничью — первый матч выиграл Гретцки, а во втором победа досталась Овечкину.

Во время стрима игр пользователи пожертвовали более $16 тыс., а также деньги выделили сами хоккеисты. Все средства в сумме $40 тыс. будут переданы на борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в НХЛ рассматривают вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках.

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