Овечкин и Гретцки собрали более $40 тысяч пожертвований на борьбу с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Виртуальное противостояние, состоявшее из двух игр, завершилось вничью — первый матч выиграл Гретцки, а во втором победа досталась Овечкину.
Во время стрима игр пользователи пожертвовали более $16 тыс., а также деньги выделили сами хоккеисты. Все средства в сумме $40 тыс. будут переданы на борьбу с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в НХЛ рассматривают вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках.