Источник: в НХЛ рассматривают вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках с ограниченным количеством людей на аренах.

Об этом сообщил журналист Энди Слэйтер в Twitter, ссылаясь на президента «Флориды Пантерз» Мэтта Колдуэлла. По информации источника, лига может провести остаток сезона на четырёх или пяти нейтральных площадках. Однако данный план не является окончательным.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта в связи с пандемией коронавируса.

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