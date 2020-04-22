Источник: в НХЛ рассматривают вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках

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Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках с ограниченным количеством людей на аренах.
Источник: в НХЛ рассматривают вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках
  • РИА Новости

Об этом сообщил журналист Энди Слэйтер в Twitter, ссылаясь на президента «Флориды Пантерз» Мэтта Колдуэлла. По информации источника, лига может провести остаток сезона на четырёх или пяти нейтральных площадках. Однако данный план не является окончательным.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Овечкин заявил о намерении вернуться в Россию после окончания профессиональной карьеры.

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