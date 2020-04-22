СМИ: «Челси» поборется за Обамеянга

«Челси» заинтересован в приобретении габонского форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Об этом сообщает Bleacher Report. На игрока также претендуют «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Сами «канониры», скорее всего, предпочтут продать 30-летнего форварда за границу, нежели одному из непосредственных соперников в чемпионате Англии.

Контракт Обамеянга с «Арсеналом» заканчивается в июле 2021 года. В сезоне-2019/20 форвард провёл 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу.

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