В штате Нью-Йорк за сутки скончались 474 больных коронавирусом

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что за сутки в штате скончались 474 заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше, чем днём ранее. По его словам, ситуация постепенно улучшается.

Пресс-конференция велась в Twitter губернатора.

«Кривая снижается сейчас, вопрос в том, сколько она будет снижаться», — сказал Куомо.

Согласно представленным им данным, общее число госпитализированных на 21 апреля снизилось за сутки на 445 человек — до 15 599.

«Уровень госпитализации снижается, уровень подключения к аппаратам ИВЛ снижается. Число ежедневно поступающих в больницу высоко, но ситуация лучше, чем была», — отметил губернатор Нью-Йорка.

20 апреля сообщалось, что за сутки от последствий заражения коронавирусом в Нью-Йорке скончались 478 человек. При этом число погибших в штате впервые с 2 апреля стало ниже 500.