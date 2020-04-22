В штате Нью-Йорк за сутки скончались 474 больных коронавирусом
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Пресс-конференция велась в Twitter губернатора.
«Кривая снижается сейчас, вопрос в том, сколько она будет снижаться», — сказал Куомо.
Согласно представленным им данным, общее число госпитализированных на 21 апреля снизилось за сутки на 445 человек — до 15 599.
«Уровень госпитализации снижается, уровень подключения к аппаратам ИВЛ снижается. Число ежедневно поступающих в больницу высоко, но ситуация лучше, чем была», — отметил губернатор Нью-Йорка.
20 апреля сообщалось, что за сутки от последствий заражения коронавирусом в Нью-Йорке скончались 478 человек. При этом число погибших в штате впервые с 2 апреля стало ниже 500.