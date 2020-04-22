Фергюсон: готов показать миру что-то особенное

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Американский боец Тони Фергюсон прокомментировал процесс своей подготовки к турниру Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.
Фергюсон: готов показать миру что-то особенное
  • Reuters

«Всё меняется — соперники, даты, места. Ничего из этого не находится под моим контролем. Я могу лишь контролировать то, что я делаю и как работаю со своим временем. Я самоизолировался, использовав это время для работы над собой. Вывожу себя на новый уровень, затем на следующий и поднимаюсь выше и выше. Неважно, что сейчас творится в мире. Мне нужно сосредоточиться на чём-то одном. Я готов оставить всё позади и показать миру что-то особенное», — цитирует Фергюсона Yahoo Sports.

Турнир UFC 249 состоится 9 мая. Соперником американца станет его соотечественник Джастин Гэтжи. Победитель боя получит право сразиться с чемпионом организации в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее тренер Нурмагомедова объяснил, почему хочет победы Фергюсона в бою с Гэтжи.

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