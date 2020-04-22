Гашек признался, что размышляет о возможности баллотироваться в президенты Чехии

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек признался, что размышляет над выдвижением своей кандидатуры на выборах президента страны.

«Это ещё большой вопрос, однако я действительно думаю об этом. Меня спрашивают об этом. Наверное, этого следовало ожидать», — приводит isport.blesk.cz слова Гашека.

55-летний чех за свою игровую карьеру выиграл два Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», шесть раз признавался лучшим голкипером НХЛ («Везина Трофи») и дважды — самым ценным игроком регулярного чемпионата лиги («Харт Трофи»).

Следующие выборы президента Чехии пройдут в 2023 году.

Ранее сообщалось, что вратарь «Эдмонтона» считает Панарина одним из лучших хоккеистов мира на данный момент.