Агент Минасов заявил, что ЦСКА продлит контракт с Набабкиным до конца сезона

Короткая ссылка
Арсен Минасов, агент защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина, заявил, что клуб продлит контракт с игроком как минимум до окончания сезона.
Агент Минасов заявил, что ЦСКА продлит контракт с Набабкиным до конца сезона
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«ЦСКА и Кирилл Набабкин продлят договор до окончания сезона, инициатива была обоюдная. В дальнейшем после возобновления чемпионата вернёмся к разговору о продлении контракта. Есть обоюдное желание», — цитирует агента Sport24.

Набабкин выступает за армейцев с 2009 года. В текущем сезоне он провёл девять матчей.

Нынешний сезон Российской премьер-лиги был прерван после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. При этом контракт Набабкина истекает 30 июня 2020 года.

Ранее Леонид Слуцкий сравнил экс-футболиста ЦСКА Сейду Думбия с 70-летним человеком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить