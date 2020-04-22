Агент Минасов заявил, что ЦСКА продлит контракт с Набабкиным до конца сезона

Арсен Минасов, агент защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина, заявил, что клуб продлит контракт с игроком как минимум до окончания сезона.

«ЦСКА и Кирилл Набабкин продлят договор до окончания сезона, инициатива была обоюдная. В дальнейшем после возобновления чемпионата вернёмся к разговору о продлении контракта. Есть обоюдное желание», — цитирует агента Sport24.

Набабкин выступает за армейцев с 2009 года. В текущем сезоне он провёл девять матчей.

Нынешний сезон Российской премьер-лиги был прерван после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. При этом контракт Набабкина истекает 30 июня 2020 года.

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