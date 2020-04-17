Слуцкий сравнил экс-футболиста ЦСКА Думбия с 70-летним человеком

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о бывшем форварде московского ЦСКА Сейду Думбия.
Слуцкий сравнил экс-футболиста ЦСКА Думбия с 70-летним человеком
  • globallookpress.com

«Сейду Думбия имел потрясающую статистику, однако все его показатели были... Скажем так, 70-летний пожилой человек пробежал бы больше, совершил бы больше спринтов и бил бы лучше по воротам», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

По его мнению, футболист не умел бить по воротам, хотя и умел забивать. 

«Статистически он вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем. Однако оказался одним из лучших игроков, с кем я работал», — добавил Слуцкий.

Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. Думбия играл в составе армейцев с 2010 по 2014 год, а также возвращался в команду в 2015 году. На его счету 150 матчей и 95 голов за ЦСКА.

Ранее Думбия не исключил своего возвращения в ЦСКА.

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