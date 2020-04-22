Джокович рассказал подробности плана помощи низкорейтинговым теннисистам

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал подробности плана финансовой поддержки низкорейтинговых теннисистов.
Джокович рассказал подробности плана помощи низкорейтинговым теннисистам
  • © Juergen Hasenkopf via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Хочу высказаться по поводу финансовой поддержки игроков, занимающих в одиночном рейтинге позиции с 250-й по 700-ю. ATP выделила на эти цели больше $1 млн. Она планирует поддержать игроков, занимающих места со 150-го по 400-е», — цитирует Джоковича Ubitennis.

По его словам, он вместе с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем считает, что в первую очередь важна поддержка игроков с 250-й по 700-ю строчку рейтинга, так как у них наибольшие финансовые проблемы. Он призвал игроков первой сотни пожертвовать средства для низкорейтинговых теннисистов.

«Вот что мы предлагаем: игроки топ-100 в одиночном разряде и топ-20 в парном внесут вклад в фонд поддержки игроков. С 51-й по 100-ю позицию — $5 тыс., с 21-й по 50-ю — $10 тыс., с 11-й по 20-ю — $15 тыс., с шестой по десятую — $20 тыс., с первой по пятую — $30 тыс. Все теннисисты топ-20 в паре — по $5 тыс. Итого наберётся $1 050 000. Такую же сумму внесёт ATP, и, надеюсь, каждый из турниров Большого шлема выделит по $500 тыс., так что получится чуть больше $4 млн. Этого хватит, чтобы каждый игрок, занимающий позиции с 250-й по 700-ю, получил по $10 тыс.», — заявил Джокович.

Также он предлагает внести в фонд половину призовых денег Итогового чемпионата ATP и часть призовых с Australian Open — 2021. 

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно — до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее сообщалось, что руководство ATP и WTA намерено помочь пострадавшим от COVID-19 теннисистам.

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