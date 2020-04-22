Президент «Ахмата» принял челлендж Кадырова и побрился налысо

Президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов принял челлендж, который запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, побрившись налысо.

«Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету. Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому я с большим удовольствием принял эстафету!» — написал Даудов в своём Instagram.

Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру в связи с закрытыми парикмахерскими из-за пандемии коронавируса.

Ранее Магомед Исмаилов предложил Александру Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым.