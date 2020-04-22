Президент «Ахмата» принял челлендж Кадырова и побрился налысо

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Президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов принял челлендж, который запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, побрившись налысо.
Президент «Ахмата» принял челлендж Кадырова и побрился налысо
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету. Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому я с большим удовольствием принял эстафету!» — написал Даудов в своём Instagram.

Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру в связи с закрытыми парикмахерскими из-за пандемии коронавируса.

Ранее Магомед Исмаилов предложил Александру Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым.

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