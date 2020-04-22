Российский боец Шеметов бросил вызов Александру Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Виталий Шеметов вызвал на поединок соотечественника Александра Емельяненко.
Российский боец Шеметов бросил вызов Александру Емельяненко
  • © alexemelyanenko
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По его мнению, Емельяненко недостойно высказался в адрес бывшего бойца MMA Олега Тактарова.

«Давай бой с тобой по ММА, по боксу. Проявишь себя, а то на пенсионеров накидываешься по зову провокаторов. Когда мы тебе делали бой в «Легенде», ты из кандидатур десяти сильнейших бойцов выбрал себе «самого сильнейшего» бойца Боба Саппа, который до ринга спотыкался и не вылезал из «Макдональдса», — написал Шеметов в своём Instagram.

Емельяненко провёл 37 поединков в профессиональной карьере, в 29 из них одержал победу (в 26 — досрочно), в семи уступил, а ещё одну схватку завершил вничью. На счету Шеметова 14 побед и девять поражений в ММА.

Ранее Емельяненко оценил вклад Тактарова в развитие отечественного ММА.

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