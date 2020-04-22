Александр Емельяненко о Тактарове: забыл про Россию и с удовольствием жил в США

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил вклад чемпиона турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 6 в развитие российского ММА.
Александр Емельяненко о Тактарове: забыл про Россию и с удовольствием жил в США
  • РИА Новости

«Он занимался, но абсолютно никакого вклада не внёс. После того как выиграл, он переобулся и остался жить в Штатах. Это сейчас он приехал и рассказывает, какой он вклад внёс, что он сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в Штатах», — заявил Емельяненко «Спорт-Экспрессу».

По словам Емельяненко-младшего, после победы Тактарова на турнире UFC 6 число занимающих ММА в России не возросло, а в стране не были открыты секции по смешанным единоборствам. 

«Поэтому его вклада в развитие смешанных единоборств у нас, в России, нет абсолютно никакого», — заключил Емельяненко.

Тактаров одержал победу на турнире UFC 6, проходившем 14 июля 1995 года в американском городе Каспер, штат Вайоминг. В первом поединке он взял верх над Дэйвом Беннето, во втором — над Антонио Масиасом, а в третьем — над Танком Эбботтом.

Ранее Емельяненко посоветовал Тактарову удалить страницу из социальной сети. 

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