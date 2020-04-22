Боец MMA дал рекомендации находящимся в самоизоляции

Боец MMA, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семёнов дал рекомендации находящимся в самоизоляции.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что снять эмоциональное и физическое напряжение помогают регулярные тренировки.

«Никто не отменял физические упражнения дома. Имея в арсенале у себя дома килограммовые гантели и понимая правильную методику, можно нагрузить себя очень хорошо. Так вы заодно прокачаете большую часть необходимых мышц. Боксёрская груша тоже хорошо разряжает», — заявил спортсмен.

По его словам, если в условиях самоизоляции не хватает атмосферы соревнований, можно устраивать состязания с друзьями по видеосвязи.

Ранее директор музея Арктики и Антарктики кандидат физико-математических наук полярник Виктор Боярский в беседе с Inforeactor дал рекомендации, как проводить время в режиме самоизоляции.