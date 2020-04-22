Тренер «Уфы» Евсеев вспомнил о жизни в СССР

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев вспомнил о жизни в СССР в день рождения Владимира Ленина, революционера и создателя первого в истории социалистического государства.

«На фото я серьёзный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зелёные тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шёлковый красный галстук. И везде он, Владимир Ильич Ленин», — написал Евсеев в своём Instagram, прикрепив фото.

Он отметил, что все настолько верили в Ленина, что его одноклассник даже боялся нецензурно выражаться из страха, что Ленин может услышать.

«Кружки, секции, учебники — всё бесплатно. Родителям, наверное, было часто непросто. Но мы тогда об этом не думали», — заключил Евсеев.

Ранее Евсеев высказался о возможности когда-нибудь тренировать «Локомотив» или сборную России.