Тренер «Уфы» Евсеев вспомнил о жизни в СССР

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Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев вспомнил о жизни в СССР в день рождения Владимира Ленина, революционера и создателя первого в истории социалистического государства.
Тренер «Уфы» Евсеев вспомнил о жизни в СССР
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«На фото я серьёзный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зелёные тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шёлковый красный галстук. И везде он, Владимир Ильич Ленин», — написал Евсеев в своём Instagram, прикрепив фото.

Он отметил, что все настолько верили в Ленина, что его одноклассник даже боялся нецензурно выражаться из страха, что Ленин может услышать.

«Кружки, секции, учебники — всё бесплатно. Родителям, наверное, было часто непросто. Но мы тогда об этом не думали», — заключил Евсеев.

Ранее Евсеев высказался о возможности когда-нибудь тренировать «Локомотив» или сборную России.

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