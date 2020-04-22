Экс-футболист «Интера» уверен, что Титов мог бы заиграть в одном их топ-клубов Европы

Бывший форвард миланского «Интера» Альваро Рекоба поделился мнением об экс-полузащитнике московского «Спартака» Егоре Титове.

«Мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятый номер «Спартака» в получении мяча. Как его фамилия? Егор Титов. Да, верно. Титов был невероятно талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону соперника, обладал невероятной техникой. По своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или в любом топ-клубе Европы», — цитируют Рекобу «Известия».

По его мнению, плеймейкеров уровня Титова было немного в то время, поэтому он не удивлён, что игроку делала предложение «Бавария».

Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год. На его счету 434 матча в составе красно-белых, в которых он отметился 105 голами и 84 результативными передачами.

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