Жена хоккеиста Мелешко: у мужа поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние

Надежда Мелешко, супруга белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко, у которого обнаружили коронавирус, рассказала о состоянии своего мужа.

По её словам, спортсмен начал жить отдельно от семьи, как только почувствовал слабость. А после положительного результата теста на COVID-19 он находится в больнице. 11 апреля Мелешко сыграл в хоккей в одной команде с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали, вернётся домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 градусов и пропало обоняние. Пропажа обоняния — первый симптом короновируса. Мы с детьми чувствуем себя хорошо, сегодня сдали анализ на COVID-19, ждём результат», — написала Мелешко в Instagram.

Ранее сообщалось, что сам Мелешко рассказал о матче с Лукашенко.