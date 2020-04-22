Заболевший коронавирусом хоккеист Мелешко рассказал о матче с Лукашенко

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Дмитрий Мелешко прокомментировал информацию о заражении коронавирусом.
Заболевший коронавирусом хоккеист Мелешко рассказал о матче с Лукашенко
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

Спортсмен играл в одной команде с президентом страны Александром Лукашенко, который ранее отказался уходить на самоизоляцию.

«Звонят журналисты, не спрашивают про моё здоровье, не хотят пожелать мне хорошего самочувствия, а их интересует какая-то информация, чтобы что-то написать. Это просто даже не по-человечески. Им просто хотелось какой-то горячей новости», — приводит слова Мелешко «Радыё Свабода».

Хоккеист также уточнил, что находился на одном льду с Лукашенко 11 апреля.

«Был матч — и всё, больше контактов у нас не было. Не знаю, когда я заболел», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Малкин назвал Панарина лучшим российским хоккеистом в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить