Заболевший коронавирусом хоккеист Мелешко рассказал о матче с Лукашенко
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
Спортсмен играл в одной команде с президентом страны Александром Лукашенко, который ранее отказался уходить на самоизоляцию.
«Звонят журналисты, не спрашивают про моё здоровье, не хотят пожелать мне хорошего самочувствия, а их интересует какая-то информация, чтобы что-то написать. Это просто даже не по-человечески. Им просто хотелось какой-то горячей новости», — приводит слова Мелешко «Радыё Свабода».
Хоккеист также уточнил, что находился на одном льду с Лукашенко 11 апреля.
«Был матч — и всё, больше контактов у нас не было. Не знаю, когда я заболел», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Малкин назвал Панарина лучшим российским хоккеистом в НХЛ.