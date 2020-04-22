Заболевший коронавирусом хоккеист Мелешко рассказал о матче с Лукашенко

Бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Дмитрий Мелешко прокомментировал информацию о заражении коронавирусом.

Спортсмен играл в одной команде с президентом страны Александром Лукашенко, который ранее отказался уходить на самоизоляцию.

«Звонят журналисты, не спрашивают про моё здоровье, не хотят пожелать мне хорошего самочувствия, а их интересует какая-то информация, чтобы что-то написать. Это просто даже не по-человечески. Им просто хотелось какой-то горячей новости», — приводит слова Мелешко «Радыё Свабода».

Хоккеист также уточнил, что находился на одном льду с Лукашенко 11 апреля.

«Был матч — и всё, больше контактов у нас не было. Не знаю, когда я заболел», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Малкин назвал Панарина лучшим российским хоккеистом в НХЛ.